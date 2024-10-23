Александр Никишин стал самым результативным защитником в истории СКА
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В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Куньлунем» и СКА. Разгромную победу одержала петербургская команда со счётом 8:0.
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2024, среда. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
0 : 8
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Плотников (Демидов, Кузнецов) – 05:11 (5x5) 0:2 Бардаков (Алистров, Григоренко) – 09:00 (5x5) 0:3 Глотов (Демидов, Выдренков) – 16:56 (5x5) 0:4 Плотников (Демидов) – 25:30 (5x5) 0:5 Никишин (Кузнецов) – 28:15 (5x5) 0:6 Зыков (Грицюк, Никишин) – 29:58 (5x5) 0:7 Грицюк (Глотов) – 38:27 (5x4) 0:8 Плотников (Демидов) – 50:45 (5x5)
Защитник СКА Александр Никишин отметился голом и результативной передачей. Всего за петербургский клуб игрок обороны набрал 132 очка и стал самым результативным защитником в истории СКА. Никишин превзошёл достижение Дмитрия Калинина за петербургский клуб.
Всего в КХЛ 23-летний Никишин провёл 273 матча, в которых набрал 153 очка — забросил 47 шайб и отдал 106 результативных передач с показателем полезности «+70».
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2024, среда. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
0 : 8
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Плотников (Демидов, Кузнецов) – 05:11 (5x5) 0:2 Бардаков (Алистров, Григоренко) – 09:00 (5x5) 0:3 Глотов (Демидов, Выдренков) – 16:56 (5x5) 0:4 Плотников (Демидов) – 25:30 (5x5) 0:5 Никишин (Кузнецов) – 28:15 (5x5) 0:6 Зыков (Грицюк, Никишин) – 29:58 (5x5) 0:7 Грицюк (Глотов) – 38:27 (5x4) 0:8 Плотников (Демидов) – 50:45 (5x5)
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