Александр Никишин стал самым результативным защитником в истории СКА

В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Куньлунем» и СКА. Разгромную победу одержала петербургская команда со счётом 8:0.

Защитник СКА Александр Никишин отметился голом и результативной передачей. Всего за петербургский клуб игрок обороны набрал 132 очка и стал самым результативным защитником в истории СКА. Никишин превзошёл достижение Дмитрия Калинина за петербургский клуб.

Всего в КХЛ 23-летний Никишин провёл 273 матча, в которых набрал 153 очка — забросил 47 шайб и отдал 106 результативных передач с показателем полезности «+70».