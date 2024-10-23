Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил разгромную победу в матче с «Куньлунем»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал разгромную победу над «Куньлунем» (8:0).

«Понимали, что будет самоотверженна игра, кость в кость. Всегда эта команда мотивирована против нас. Против любой мотивации побеждает командная дисциплина. Забили хорошие голы, в обороне сыграли достойно и победили.

Хотелось бы посвятить победу нашему великому ветерану, ушедшему сегодня из жизни, — Борису Бокову. Он многое сделал для СКА, хоккея в Петербурге, в России. Он очень много работал ежедневно, отдавался полностью хоккею, мы это очень ценим. Мои соболезнования семье и близким. Нам нужно ценить наших ветеранов. Земля пухом, царствие небесное. Мы как клуб поддержим семью, поможем в организации похорон.

Также сегодня замечательное событие, Александр Никишин забил и установил абсолютный рекорд среди защитников СКА. От души поздравляем Сашу. Но для нас всё только начинается», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.