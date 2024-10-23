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Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил разгромную победу в матче с «Куньлунем»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил разгромную победу в матче с «Куньлунем»
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал разгромную победу над «Куньлунем» (8:0).

«Понимали, что будет самоотверженна игра, кость в кость. Всегда эта команда мотивирована против нас. Против любой мотивации побеждает командная дисциплина. Забили хорошие голы, в обороне сыграли достойно и победили.

Хотелось бы посвятить победу нашему великому ветерану, ушедшему сегодня из жизни, — Борису Бокову. Он многое сделал для СКА, хоккея в Петербурге, в России. Он очень много работал ежедневно, отдавался полностью хоккею, мы это очень ценим. Мои соболезнования семье и близким. Нам нужно ценить наших ветеранов. Земля пухом, царствие небесное. Мы как клуб поддержим семью, поможем в организации похорон.

Также сегодня замечательное событие, Александр Никишин забил и установил абсолютный рекорд среди защитников СКА. От души поздравляем Сашу. Но для нас всё только начинается», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2024, среда. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
0 : 8
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Плотников (Демидов, Кузнецов) – 05:11 (5x5)     0:2 Бардаков (Алистров, Григоренко) – 09:00 (5x5)     0:3 Глотов (Демидов, Выдренков) – 16:56 (5x5)     0:4 Плотников (Демидов) – 25:30 (5x5)     0:5 Никишин (Кузнецов) – 28:15 (5x5)     0:6 Зыков (Грицюк, Никишин) – 29:58 (5x5)     0:7 Грицюк (Глотов) – 38:27 (5x4)     0:8 Плотников (Демидов) – 50:45 (5x5)    
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