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Р. Ротенберг – об игре с «Куньлунем»: не может быть в КХЛ 100 человек на трибунах. Стыдно

Р. Ротенберг – об игре с «Куньлунем»: не может быть в КХЛ 100 человек на трибунах. Стыдно
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг раскритиковал малое количество зрителей на трибунах в Мытищах в матче с «Куньлунем» (8:0).

«Спасибо нашим болельщикам, которые были сегодня в Мытищах, мы их слышим. Конечно, хотелось бы, чтобы в Мытищах было больше болельщиков. Не может в КХЛ быть 100 человек на трибунах. Ребята приехали из НХЛ, спрашивают – как так, в КХЛ, пустые трибуны? Честно, стыдно.

Давайте подумаем, мы подумаем тоже, как наши матчи поддержать. Может, привезём детишек из детских школ, можно организовать полные трибуны, когда приезжают игроки высокого уровня. Всем командам надо поработать, чтобы было больше болельщиков в Мытищах. Я понимаю, в Китае, а это Мытищи, Московская область, здесь хоккей развивается. Валерий Каменский, легенда нашего хоккея, возглавляет Федерацию Московской области. Все точно заинтересованы, чтобы были болельщики на трибунах. Давайте подумаем, как вместе проработать этот вопрос», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2024, среда. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
0 : 8
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Плотников (Демидов, Кузнецов) – 05:11 (5x5)     0:2 Бардаков (Алистров, Григоренко) – 09:00 (5x5)     0:3 Глотов (Демидов, Выдренков) – 16:56 (5x5)     0:4 Плотников (Демидов) – 25:30 (5x5)     0:5 Никишин (Кузнецов) – 28:15 (5x5)     0:6 Зыков (Грицюк, Никишин) – 29:58 (5x5)     0:7 Грицюк (Глотов) – 38:27 (5x4)     0:8 Плотников (Демидов) – 50:45 (5x5)    
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