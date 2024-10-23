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Мартемьянов — о разгроме от ЦСКА: нам нагрузили полное лукошко по самое «не могу»

Мартемьянов — о разгроме от ЦСКА: нам нагрузили полное лукошко по самое «не могу»
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Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов раскритиковал игроков хабаровского клуба за разгромное поражение от ЦСКА (0:7).

«В хоккей играла одна команда – это ЦСКА. «Амур» присутствовал на поле в роли статиста. Могу выделить трёх человек, кто хотел что-то сделать, остальные безобразно играли, не выполняли тренерскую установку, и нам нагрузили полное лукошко по самое «не могу». Будем разбираться, мы уже на краю пропасти, надо выбираться всем вместе – себя от команды мы не отделяем.

ЦСКА выглядел мощно, был заряжен на победу, выиграл почти все единоборства, как итог – 0:7. У нас команды не было, присутствовали отдельные личности, которые играли в свой хоккей, не выполняя задание, самоотдача была на слабом уровне. ЦСКА показал, как надо играть. Будем искать причины. Догадываюсь, где они «закопаны», но не факт, что это правильная догадка», — цитирует Мартемьянова пресс-служба КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2024, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
7 : 0
Амур
Хабаровск
1:0 Полтапов (Соркин) – 00:14 (5x5)     2:0 Афанасьев (Исхаков, Классон) – 07:41 (5x5)     3:0 Мамин (Фатеев, Нестеров) – 09:22 (5x5)     4:0 Исхаков (Седов, Афанасьев) – 17:55 (5x4)     5:0 Афанасьев (Исхаков, Седов) – 38:01 (5x4)     6:0 Абрамов (Соркин) – 50:04 (5x5)     7:0 Мамин (Фатеев) – 55:10 (5x5)    
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