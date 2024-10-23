Мартемьянов — о разгроме от ЦСКА: нам нагрузили полное лукошко по самое «не могу»

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов раскритиковал игроков хабаровского клуба за разгромное поражение от ЦСКА (0:7).

«В хоккей играла одна команда – это ЦСКА. «Амур» присутствовал на поле в роли статиста. Могу выделить трёх человек, кто хотел что-то сделать, остальные безобразно играли, не выполняли тренерскую установку, и нам нагрузили полное лукошко по самое «не могу». Будем разбираться, мы уже на краю пропасти, надо выбираться всем вместе – себя от команды мы не отделяем.

ЦСКА выглядел мощно, был заряжен на победу, выиграл почти все единоборства, как итог – 0:7. У нас команды не было, присутствовали отдельные личности, которые играли в свой хоккей, не выполняя задание, самоотдача была на слабом уровне. ЦСКА показал, как надо играть. Будем искать причины. Догадываюсь, где они «закопаны», но не факт, что это правильная догадка», — цитирует Мартемьянова пресс-служба КХЛ.