Мартемьянов — о разгроме от ЦСКА: нам нагрузили полное лукошко по самое «не могу»

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов раскритиковал игроков хабаровского клуба за разгромное поражение от ЦСКА (0:7).
«В хоккей играла одна команда – это ЦСКА. «Амур» присутствовал на поле в роли статиста. Могу выделить трёх человек, кто хотел что-то сделать, остальные безобразно играли, не выполняли тренерскую установку, и нам нагрузили полное лукошко по самое «не могу». Будем разбираться, мы уже на краю пропасти, надо выбираться всем вместе – себя от команды мы не отделяем.
ЦСКА выглядел мощно, был заряжен на победу, выиграл почти все единоборства, как итог – 0:7. У нас команды не было, присутствовали отдельные личности, которые играли в свой хоккей, не выполняя задание, самоотдача была на слабом уровне. ЦСКА показал, как надо играть. Будем искать причины. Догадываюсь, где они «закопаны», но не факт, что это правильная догадка», — цитирует Мартемьянова пресс-служба КХЛ.
- 23 октября 2024
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