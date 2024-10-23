Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Выдохнули». Воробьёв — о разгроме «Амура» после четырёхматчевой серии поражений

«Выдохнули». Воробьёв — о разгроме «Амура» после четырёхматчевой серии поражений
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв подвёл итоги матча с «Амуром», в котором армейские хоккеисты одержали разгромную победу со счётом 7:0 и заявил, что четырёхматчевая серия поражений негативно сказывалась на атмосфере в раздевалке команды.

«Рад за ребят, пару человек прорвало, забили по два гола. Рады за Просветова, что на ноль отыграл. Всё, что задумывали, удалось – была видна игра, хоккей хорошего уровня. Довольны этим матчем. На такой игре нам нужно идти дальше, хоккей смотрелся – хорошие пасы, завершение. В раздевалке [из-за серии поражений] было не очень приятно, сейчас в моменте выдохнули, надо дальше набирать очки. По Просветову – мы надеемся, что все эти воспитательные или невоспитательные меры идут ребятам на пользу. У всех идёт обратная адаптация, этот процесс не всегда быстрый», — цитирует Воробьёва пресс-служба КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2024, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
7 : 0
Амур
Хабаровск
1:0 Полтапов (Соркин) – 00:14 (5x5)     2:0 Афанасьев (Исхаков, Классон) – 07:41 (5x5)     3:0 Мамин (Фатеев, Нестеров) – 09:22 (5x5)     4:0 Исхаков (Седов, Афанасьев) – 17:55 (5x4)     5:0 Афанасьев (Исхаков, Седов) – 38:01 (5x4)     6:0 Абрамов (Соркин) – 50:04 (5x5)     7:0 Мамин (Фатеев) – 55:10 (5x5)    
Материалы по теме
Видео
ХК ЦСКА разгромил «Амур» и прервал четырёхматчевую серию поражений
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android