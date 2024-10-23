«Выдохнули». Воробьёв — о разгроме «Амура» после четырёхматчевой серии поражений

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв подвёл итоги матча с «Амуром», в котором армейские хоккеисты одержали разгромную победу со счётом 7:0 и заявил, что четырёхматчевая серия поражений негативно сказывалась на атмосфере в раздевалке команды.

«Рад за ребят, пару человек прорвало, забили по два гола. Рады за Просветова, что на ноль отыграл. Всё, что задумывали, удалось – была видна игра, хоккей хорошего уровня. Довольны этим матчем. На такой игре нам нужно идти дальше, хоккей смотрелся – хорошие пасы, завершение. В раздевалке [из-за серии поражений] было не очень приятно, сейчас в моменте выдохнули, надо дальше набирать очки. По Просветову – мы надеемся, что все эти воспитательные или невоспитательные меры идут ребятам на пользу. У всех идёт обратная адаптация, этот процесс не всегда быстрый», — цитирует Воробьёва пресс-служба КХЛ.