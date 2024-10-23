Бывший форвард КХЛ Михаил Анисин вошёл в тренерский штаб клуба МХЛ «Академии СКА-Юниор», сообщает пресс-служба клуба.

36-летний специалист стал тренером по развитию команды «Академия СКА-Юниор». Михаил Анисин — известный в прошлом нападающий «Динамо», «Витязя», «Северстали», «Сибири» и других клубов КХЛ, обладатель и лучший снайпер Кубка Гагарина-2012, лучший бомбардир высшей лиги сезона-2007/2008, участник Матча всех звёзд КХЛ-2012.

Последним профессиональным клубом Анисина в игровой карьере был ХК «Норильск» из Всероссийской хоккейной лиги, за который форвард сыграл 22 матча в сезоне-2023/2024 и отдал пять результативных передач.