Джейкоб Труба избежал наказания за спорный силовой приём на защитнике «Монреаля»

Инсайдер НХЛ Грег Вышински заявил, что защитник «Рейнджерс» Джейкоб Труба не будет наказан за свой силовой приём против Джастина Бэррона в матче с «Монреалем». Известный своей жёсткостью игрок обороны провёл мощный силовой приём, после которого соперник долго не мог подняться со льда, а за него вступился Майк Мэтисон, ввязавшись в драку с Трубой.

За свой силовой приём Труба не получил штрафных минут, а был наказан лишь за драку с Мэтисоном, который, помимо большого штрафа, получил малый и дисциплинарный штрафы как зачинщик потасовки.

Отметим, что ответный матч команды проведут 30 ноября в Нью-Йорке на площадке «Рейнджерс».