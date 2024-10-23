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Джейкоб Труба избежал наказания за спорный силовой приём на защитнике «Монреаля»

Джейкоб Труба избежал наказания за спорный силовой приём на защитнике «Монреаля»
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Инсайдер НХЛ Грег Вышински заявил, что защитник «Рейнджерс» Джейкоб Труба не будет наказан за свой силовой приём против Джастина Бэррона в матче с «Монреалем». Известный своей жёсткостью игрок обороны провёл мощный силовой приём, после которого соперник долго не мог подняться со льда, а за него вступился Майк Мэтисон, ввязавшись в драку с Трубой.

За свой силовой приём Труба не получил штрафных минут, а был наказан лишь за драку с Мэтисоном, который, помимо большого штрафа, получил малый и дисциплинарный штрафы как зачинщик потасовки.

Отметим, что ответный матч команды проведут 30 ноября в Нью-Йорке на площадке «Рейнджерс».

НХЛ — регулярный чемпионат
23 октября 2024, среда. 02:15 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 7
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Зибанеджад (Фокс, Панарин) – 00:54     0:2 Бродзински (Эдстрём, Шнайдер) – 02:05     0:3 Смит – 06:40     0:4 Хитил (Смит, Какко) – 11:05 (pp)     1:4 Судзуки (Андерсон, Савар) – 12:52     2:4 Судзуки (Мэтисон, Дак) – 25:35 (pp)     2:5 Шнайдер (Хитил, Какко) – 28:57     2:6 Хитил (Кайлли, Кэррик) – 55:41     2:7 Какко (Кайлли, Манчини) – 56:19    
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