Талисмана ЦСКА обнимали дети, Карнаухов запрыгнул на Хохлачёва. Фото разгрома «Амура»

23 октября в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и хабаровским «Амуром». Разгромную победу одержали московские армейцы со счётом 7:0.

Дублем в игре отметились нападающие ЦСКА Егор Афанасьев и Максим Мамин. На счету форварда также результативная передача. Ещё по голу в составе армейского клуба забили Прохор Полтапов, Руслан Исхаков и Виталий Абрамов. «Сухой» матч на свой счёт записал голкипер ЦСКА Иван Просветов.

Лучшие фото с матча ЦСКА — «Амур» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.