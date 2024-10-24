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Талисмана ЦСКА обнимали дети, Карнаухов запрыгнул на Хохлачёва. Фото разгрома «Амура»

Талисмана ЦСКА обнимали дети, Карнаухов запрыгнул на Хохлачёва. Фото разгрома «Амура»
ХК ЦСКА
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23 октября в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и хабаровским «Амуром». Разгромную победу одержали московские армейцы со счётом 7:0.

Дублем в игре отметились нападающие ЦСКА Егор Афанасьев и Максим Мамин. На счету форварда также результативная передача. Ещё по голу в составе армейского клуба забили Прохор Полтапов, Руслан Исхаков и Виталий Абрамов. «Сухой» матч на свой счёт записал голкипер ЦСКА Иван Просветов.

Лучшие фото с матча ЦСКА — «Амур» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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