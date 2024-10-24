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Александр Овечкин вышел на 31-е место по числу матчей в истории НХЛ

Александр Овечкин вышел на 31-е место по числу матчей в истории НХЛ
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В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Филадельфию Флайерз».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 1:0 в пользу хозяев. В этой встрече принимает участие российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, для которого эта встреча стала 1432-й в карьере в НХЛ.

По этому показателю он вышел на 31-е место в истории, сравнявшись с Майком Гартнером. Следующей целью российского форварда является Тим Хортон (1445).

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