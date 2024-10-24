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Вашингтон Кэпиталз — Филадельфия Флайерз, результат матча 24 октября 2024, счёт 6:3, регулярный чемпионат НХЛ

Два очка Мичкова не помогли «Филадельфии» победить «Вашингтон», у Овечкина — гол
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Сегодня, 24 октября, в Вашингтон (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Вашингтон Кэпиталз» и «Филадельфия Флайерз». «Столичные» обыграли соперника со счётом 6:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 октября 2024, четверг. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
6 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Рэддиш (Макилрат, Сандин) – 04:50     2:0 Дауд (Сандин) – 22:49     3:0 Макмайкл (Дюбуа, Макилрат) – 24:04     4:0 Макмайкл (ван Римсдайк, Дюбуа) – 27:16     4:1 Конечны (Мичков, Драйсдейл) – 32:04 (pp)     4:2 Типпетт (Замула, Фёрстер) – 36:16     4:3 Мичков (Типпетт, Драйсдейл) – 46:36 (pp)     5:3 Дюбуа – 57:48     6:3 Овечкин (Строум) – 58:50    

В составе победителей голами отметились Тейлор Рэддиш, Ник Дауд, Пьер-Люк Дюбуа и Коннор Макмайкл (дубль), а также шайба на счету известного российского нападающего хозяев Александра Овечкина.

За «Филадельфию» отличились Трэвис Конечны, Оуэн Типпетт, а также российский форвард Матвей Мичков (1+1). Защитник гостей Егор Замула оформил результативную передачу. На счету голкипера Ивана Федотова 19 спасений.

Следующий матч «Вашингтон» проведёт в гостях с «Тампа-Бэй Лайтнинг» 26 октября. «Филадельфия» дома встретится с «Миннесота Уайлд» 27 октября.

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