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Два очка Мичкова не помогли «Филадельфии» победить «Вашингтон», у Овечкина — гол

Сегодня, 24 октября, в Вашингтон (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Вашингтон Кэпиталз» и «Филадельфия Флайерз». «Столичные» обыграли соперника со счётом 6:3.

В составе победителей голами отметились Тейлор Рэддиш, Ник Дауд, Пьер-Люк Дюбуа и Коннор Макмайкл (дубль), а также шайба на счету известного российского нападающего хозяев Александра Овечкина.

За «Филадельфию» отличились Трэвис Конечны, Оуэн Типпетт, а также российский форвард Матвей Мичков (1+1). Защитник гостей Егор Замула оформил результативную передачу. На счету голкипера Ивана Федотова 19 спасений.

Следующий матч «Вашингтон» проведёт в гостях с «Тампа-Бэй Лайтнинг» 26 октября. «Филадельфия» дома встретится с «Миннесота Уайлд» 27 октября.

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