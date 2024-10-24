Александр Овечкин: сколько голов на сегодня — 39 шайб до рекорда Гретцки

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 855-ю шайбу в рамках Национальной хоккейной лиги. Этот гол помог «Вашингтон Кэпиталз» на домашнем льду обыграть «Филадельфию Флайерз» в регулярном чемпионате НХЛ. Встреча на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершилась со счётом 6:3.

Таким образом, Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 39 шайб.

Этот гол стал для россиянина вторым в нынешнем сезоне НХЛ. Овечкин провёл шесть матчей в нынешнем сезоне, в которых записал в свой актив два гола и сделал три результативные передачи. Всего за карьеру в НХЛ он принял участие в 1432 матчах, забив 855 голов и сделав 700 результативных передач при коэффициенте полезности «+45».

Овечкина поздравили с рекордом НХЛ по голам в пустые ворота: