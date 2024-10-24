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Александр Овечкин: сколько голов на сегодня — 39 шайб до рекорда Гретцки

Александр Овечкин: сколько голов на сегодня — 39 шайб до рекорда Гретцки
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 855-ю шайбу в рамках Национальной хоккейной лиги. Этот гол помог «Вашингтон Кэпиталз» на домашнем льду обыграть «Филадельфию Флайерз» в регулярном чемпионате НХЛ. Встреча на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершилась со счётом 6:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 октября 2024, четверг. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
6 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Рэддиш (Макилрат, Сандин) – 04:50     2:0 Дауд (Сандин) – 22:49     3:0 Макмайкл (Дюбуа, Макилрат) – 24:04     4:0 Макмайкл (ван Римсдайк, Дюбуа) – 27:16     4:1 Конечны (Мичков, Драйсдейл) – 32:04 (pp)     4:2 Типпетт (Замула, Фёрстер) – 36:16     4:3 Мичков (Типпетт, Драйсдейл) – 46:36 (pp)     5:3 Дюбуа – 57:48     6:3 Овечкин (Строум) – 58:50    

Таким образом, Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 39 шайб.

Этот гол стал для россиянина вторым в нынешнем сезоне НХЛ. Овечкин провёл шесть матчей в нынешнем сезоне, в которых записал в свой актив два гола и сделал три результативные передачи. Всего за карьеру в НХЛ он принял участие в 1432 матчах, забив 855 голов и сделав 700 результативных передач при коэффициенте полезности «+45».

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