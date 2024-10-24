Александр Овечкин обновил собственный рекорд НХЛ по голам в пустые ворота

Сегодня, 24 октября, в Вашингтон (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Вашингтон Кэпиталз» и «Филадельфия Флайерз». «Столичные» обыграли соперника со счётом 6:3.

В составе победителей голами отметились Тейлор Рэддиш, Ник Дауд, Пьер-Люк Дюбуа и Коннор Макмайкл (дубль), а также шайба на счету российского нападающего хозяев Александра Овечкина. 39-летний форвард установил окончательный счёт в матче, поразив пустые ворота.

Напомним, что в прошлом сезоне российский нападающий вышел на чистое первое место в истории североамериканской лиги по голам в пустые ворота, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (56). Сегодня Овечкин обновил собственный рекорд НХЛ по этому показателю, забросив уже 58-ю шайбу в подобном формате. Всего же на счету россиянина стало 855 голов в НХЛ.