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«Филадельфия» стала четвёртым клубом в НХЛ, в ворота которого Овечкин отправил 50+ шайб

«Филадельфия» стала четвёртым клубом в НХЛ, в ворота которого Овечкин отправил 50+ шайб
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Сегодня, 24 октября, в Вашингтон (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Вашингтон Кэпиталз» и «Филадельфия Флайерз». «Столичные» обыграли соперника со счётом 6:3.

В составе победителей голами отметились Тейлор Рэддиш, Ник Дауд, Пьер-Люк Дюбуа и Коннор Макмайкл (дубль), а также шайба на счету российского нападающего хозяев Александра Овечкина. 39-летний форвард установил окончательный счёт в матче, поразив пустые ворота.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 октября 2024, четверг. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
6 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Рэддиш (Макилрат, Сандин) – 04:50     2:0 Дауд (Сандин) – 22:49     3:0 Макмайкл (Дюбуа, Макилрат) – 24:04     4:0 Макмайкл (ван Римсдайк, Дюбуа) – 27:16     4:1 Конечны (Мичков, Драйсдейл) – 32:04 (pp)     4:2 Типпетт (Замула, Фёрстер) – 36:16     4:3 Мичков (Типпетт, Драйсдейл) – 46:36 (pp)     5:3 Дюбуа – 57:48     6:3 Овечкин (Строум) – 58:50    

Для Овечкина этот гол стал 50-м за карьеру в матчах с «Филадельфией». «Лётчики» стали уже четвёртым клубом в НХЛ, в ворота которого российский нападающий отправил 50+ шайб. Чаще всего Александр огорчал франшизу «Атланта Трэшерз»/«Виннипег Джетс» (55 голов в 73 матчах). «Каролина Харрикейнз» (в 90 матчах), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (в 81 матче) и «Филадельфия» пропустили от Александра по 50 шайб.

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