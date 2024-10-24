«Филадельфия» стала четвёртым клубом в НХЛ, в ворота которого Овечкин отправил 50+ шайб

Сегодня, 24 октября, в Вашингтон (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Вашингтон Кэпиталз» и «Филадельфия Флайерз». «Столичные» обыграли соперника со счётом 6:3.

В составе победителей голами отметились Тейлор Рэддиш, Ник Дауд, Пьер-Люк Дюбуа и Коннор Макмайкл (дубль), а также шайба на счету российского нападающего хозяев Александра Овечкина. 39-летний форвард установил окончательный счёт в матче, поразив пустые ворота.

Для Овечкина этот гол стал 50-м за карьеру в матчах с «Филадельфией». «Лётчики» стали уже четвёртым клубом в НХЛ, в ворота которого российский нападающий отправил 50+ шайб. Чаще всего Александр огорчал франшизу «Атланта Трэшерз»/«Виннипег Джетс» (55 голов в 73 матчах). «Каролина Харрикейнз» (в 90 матчах), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (в 81 матче) и «Филадельфия» пропустили от Александра по 50 шайб.