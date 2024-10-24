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Александр Овечкин повторил достижение Стива Айзермана и Марио Лемье в НХЛ

Александр Овечкин повторил достижение Стива Айзермана и Марио Лемье в НХЛ
Александр Овечкин
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Сегодня, 24 октября, в Вашингтон (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Вашингтон Кэпиталз» и «Филадельфия Флайерз». «Столичные» обыграли соперника со счётом 6:3.

В составе победителей голами отметились Тейлор Рэддиш, Ник Дауд, Пьер-Люк Дюбуа и Коннор Макмайкл (дубль), а также шайба на счету российского нападающего хозяев Александра Овечкина. 39-летний форвард установил окончательный счёт в матче, поразив пустые ворота.

Для Овечкина этот гол стал 50-м за карьеру в матчах с «Филадельфией». «Лётчики» стали уже четвёртым клубом в НХЛ, в ворота которого российский нападающий отправил 50+ шайб. Чаще всего Александр огорчал франшизу «Атланта Трэшерз»/«Виннипег Джетс» (55 голов в 73 матчах). «Каролина Харрикейнз» (в 90 матчах), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (в 81 матче) и «Филадельфия» пропустили от Александра по 50 шайб.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 октября 2024, четверг. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
6 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Рэддиш (Макилрат, Сандин) – 04:50     2:0 Дауд (Сандин) – 22:49     3:0 Макмайкл (Дюбуа, Макилрат) – 24:04     4:0 Макмайкл (ван Римсдайк, Дюбуа) – 27:16     4:1 Конечны (Мичков, Драйсдейл) – 32:04 (pp)     4:2 Типпетт (Замула, Фёрстер) – 36:16     4:3 Мичков (Типпетт, Драйсдейл) – 46:36 (pp)     5:3 Дюбуа – 57:48     6:3 Овечкин (Строум) – 58:50    

Александр стал 22-м игроком в истории североамериканской лиги, которому удалось отправить 50+ шайб в ворота как минимум четырёх клубов. При этом за последние 44 сезона всего четыре хоккеиста отмечались подобным достижением. Рекорд здесь принадлежит Уэйну Гретцки (пять команд), тогда как Овечкин повторил достижение Стива Айзермана и Марио Лемье (по четыре).

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