Овечкин сократил отставание от Бурка до 24 очков за карьеру в НХЛ

Сегодня, 24 октября, в Вашингтон (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Вашингтон Кэпиталз» и «Филадельфия Флайерз». «Столичные» обыграли соперника со счётом 6:3.

В составе победителей голами отметились Тейлор Рэддиш, Ник Дауд, Пьер-Люк Дюбуа и Коннор Макмайкл (дубль), а также шайба на счету российского нападающего хозяев Александра Овечкина. 39-летний форвард установил окончательный счёт в матче, поразив пустые ворота.

Занимающий 13-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ россиянин набрал 1555-е очко за карьеру в лиге. Ближайшей целью для Александра продолжает оставаться легендарный защитник Рэй Бурк, в активе которого 1579 очков в 1612 матчах в НХЛ. Проведший сегодня 1432-й матч в лиге россиянин сократил отставание от Бурка до 24 очков.

Бомбардирский рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (2857), второе место занимает Яромир Ягр (1921), топ-3 замыкает Марк Мессье (1887). В пятёрку лучших также входят Горди Хоу (1850) и Рон Фрэнсис (1798).

Среди дейстувующих игроков больше Овечкина набрал только капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (1603).