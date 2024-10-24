Матвей Мичков повторил клубное достижение Эрика Линдроса в НХЛ

Сегодня, 24 октября, в Вашингтон (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Вашингтон Кэпиталз» и «Филадельфия Флайерз». «Столичные» обыграли соперника со счётом 6:3.

За «Филадельфию» отличились Трэвис Конечны, Оуэн Типпетт, а также российский форвард Матвей Мичков (1+1). В активе проводящего дебютный сезон в НХЛ Мичкова теперь стало 7 (3+4) очков в семи матчах текущего регулярного чемпионата.

Таким образом Матвей стал всего пятым игроком в истории «лётчиков» среди хоккеистов, которым ещё не исполнилось 20 лет, кому удалось стартовать в НХЛ с 7+ очков в первых семи матчах. Клубный рекорд в сезоне-1984/1985 установил Питер Зезель (восемь очков).

Мичков же повторил достижение Рича Саттера (семь очков в сезоне-1983/1984), Эрика Линдроса (семь очков в сезоне-1992/1993) и Джеймса ван Римсдайка (семь очков в сезоне-2009/2010).