Голкипер «Филадельфии» Иван Федотов вновь не смог одержать первую победу за карьеру в НХЛ

Сегодня, 24 октября, в Вашингтон (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Вашингтон Кэпиталз» и «Филадельфия Флайерз». «Столичные» обыграли соперника со счётом 6:3.

Ворота «Филадельфии» в этом матче защищал российский голкипер Иван Федотов. 27-летний вратарь пропустил четыре шайбы после 24 бросков, завершив встречу с 20 сейвами. Ещё две шайбы влетели в пустые ворота, когда Федотов в концовке встречи менялся на шестого полевого игрока.

Примечательно, что в активе россиянина до сих пор нет ни одного выигранного матча в НХЛ. В общей сложности он сыграл шесть матчей в лиге, четыре из которых начинал в стартовом составе. В шести матчах за карьеру в НХЛ на его счету ноль побед при четырёх поражениях при коэффициенте надёжности 5,18 и проценте отражённых бросков 81,8.

При этом в апреле 2024 года голкипер подписал новый двухлетний контракт с клубом НХЛ. Общая сумма контракта составляет $ 6,6 млн (3,2 + 3,4).