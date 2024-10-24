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Голкипер «Филадельфии» Иван Федотов вновь не смог одержать первую победу за карьеру в НХЛ

Голкипер «Филадельфии» Иван Федотов вновь не смог одержать первую победу за карьеру в НХЛ
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Сегодня, 24 октября, в Вашингтон (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Вашингтон Кэпиталз» и «Филадельфия Флайерз». «Столичные» обыграли соперника со счётом 6:3.

Ворота «Филадельфии» в этом матче защищал российский голкипер Иван Федотов. 27-летний вратарь пропустил четыре шайбы после 24 бросков, завершив встречу с 20 сейвами. Ещё две шайбы влетели в пустые ворота, когда Федотов в концовке встречи менялся на шестого полевого игрока.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 октября 2024, четверг. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
6 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Рэддиш (Макилрат, Сандин) – 04:50     2:0 Дауд (Сандин) – 22:49     3:0 Макмайкл (Дюбуа, Макилрат) – 24:04     4:0 Макмайкл (ван Римсдайк, Дюбуа) – 27:16     4:1 Конечны (Мичков, Драйсдейл) – 32:04 (pp)     4:2 Типпетт (Замула, Фёрстер) – 36:16     4:3 Мичков (Типпетт, Драйсдейл) – 46:36 (pp)     5:3 Дюбуа – 57:48     6:3 Овечкин (Строум) – 58:50    

Примечательно, что в активе россиянина до сих пор нет ни одного выигранного матча в НХЛ. В общей сложности он сыграл шесть матчей в лиге, четыре из которых начинал в стартовом составе. В шести матчах за карьеру в НХЛ на его счету ноль побед при четырёх поражениях при коэффициенте надёжности 5,18 и проценте отражённых бросков 81,8.

При этом в апреле 2024 года голкипер подписал новый двухлетний контракт с клубом НХЛ. Общая сумма контракта составляет $ 6,6 млн (3,2 + 3,4).

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