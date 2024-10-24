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Роман Ротенберг прокомментировал рекорд защитника Александра Никишина в составе СКА

Роман Ротенберг прокомментировал рекорд защитника Александра Никишина в составе СКА
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Главный тренер ХК СКА Роман Ротенберг высказался по поводу рекордного достижения капитана команды Александра Никишина, который стал самым результативным защитником в истории клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2024, среда. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
0 : 8
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Плотников (Демидов, Кузнецов) – 05:11 (5x5)     0:2 Бардаков (Алистров, Григоренко) – 09:00 (5x5)     0:3 Глотов (Демидов, Выдренков) – 16:56 (5x5)     0:4 Плотников (Демидов) – 25:30 (5x5)     0:5 Никишин (Кузнецов) – 28:15 (5x5)     0:6 Зыков (Грицюк, Никишин) – 29:58 (5x5)     0:7 Грицюк (Глотов) – 38:27 (5x4)     0:8 Плотников (Демидов) – 50:45 (5x5)    

«Александр Никишин — самый результативный защитник в истории СКА!

Наш капитан продолжает подтверждать свой высочайший класс. Меньше трёх сезонов потребовалось ему, чтобы превзойти достижение самого Дмитрия Калинина, который набрал 130 очков за СКА.

Как я уже много раз говорил, за нашу команду играют хоккеисты мирового уровня, и Александр Никишин — яркое подтверждение этих слов. Самое важное – что Саша внимательно прислушивается ко всем словам и растёт с каждым сезоном.

Уверен, у Сани впереди много очень больших побед — как индивидуальных, так и командных. Он ещё много раз порадует всех наших болельщиков. Ну а мы долго праздновать не будем — надо работать ещё больше, впереди важная игра в Москве. Всё только начинается!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

23-летний защитник Александр Никишин в матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» — СКА (0:8) отметился заброшенной шайбой и результативным пасом, что позволило ему набрать 132 очка результативности в составе армейского клуба. Тем самым Никишин превзошёл прежнее достижение защитника Дмитрия Калинина, в активе которого 130 очков за СКА.

Видео: Самый быстрый гол в истории КХЛ

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