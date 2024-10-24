Роман Ротенберг прокомментировал рекорд защитника Александра Никишина в составе СКА

Главный тренер ХК СКА Роман Ротенберг высказался по поводу рекордного достижения капитана команды Александра Никишина, который стал самым результативным защитником в истории клуба.

«Александр Никишин — самый результативный защитник в истории СКА!

Наш капитан продолжает подтверждать свой высочайший класс. Меньше трёх сезонов потребовалось ему, чтобы превзойти достижение самого Дмитрия Калинина, который набрал 130 очков за СКА.

Как я уже много раз говорил, за нашу команду играют хоккеисты мирового уровня, и Александр Никишин — яркое подтверждение этих слов. Самое важное – что Саша внимательно прислушивается ко всем словам и растёт с каждым сезоном.

Уверен, у Сани впереди много очень больших побед — как индивидуальных, так и командных. Он ещё много раз порадует всех наших болельщиков. Ну а мы долго праздновать не будем — надо работать ещё больше, впереди важная игра в Москве. Всё только начинается!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

23-летний защитник Александр Никишин в матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» — СКА (0:8) отметился заброшенной шайбой и результативным пасом, что позволило ему набрать 132 очка результативности в составе армейского клуба. Тем самым Никишин превзошёл прежнее достижение защитника Дмитрия Калинина, в активе которого 130 очков за СКА.

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