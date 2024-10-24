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Мичков делит первое место в гонках бомбардиров и снайперов НХЛ среди новичков

Мичков делит первое место в гонках бомбардиров и снайперов НХЛ среди новичков
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Сегодня, 24 октября, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Вашингтон Кэпиталз» и «Филадельфия Флайерз». «Столичные» обыграли соперника со счётом 6:3.

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Теперь на счету Матвея 7 (3+4) очков в семи матчах. 19-летний нападающий вышел на первое место в списках бомбардиров и снайперов НХЛ среди новичков. Россиянин делит первую строчку бомбардиров с Логаном Стэнковеном из «Далласа» (0+7) и первое место снайперов с Сиамусом Кейси из «Нью-Джерси» (3 гола в 8 матчах).

Матвей стал всего пятым игроком в истории «лётчиков» среди хоккеистов, которым ещё не исполнилось 20 лет, кому удалось стартовать в НХЛ с 7+ очков в первых семи матчах.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 октября 2024, четверг. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
6 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Рэддиш (Макилрат, Сандин) – 04:50     2:0 Дауд (Сандин) – 22:49     3:0 Макмайкл (Дюбуа, Макилрат) – 24:04     4:0 Макмайкл (ван Римсдайк, Дюбуа) – 27:16     4:1 Конечны (Мичков, Драйсдейл) – 32:04 (pp)     4:2 Типпетт (Замула, Фёрстер) – 36:16     4:3 Мичков (Типпетт, Драйсдейл) – 46:36 (pp)     5:3 Дюбуа – 57:48     6:3 Овечкин (Строум) – 58:50    
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