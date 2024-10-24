Мичков делит первое место в гонках бомбардиров и снайперов НХЛ среди новичков

Сегодня, 24 октября, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Вашингтон Кэпиталз» и «Филадельфия Флайерз». «Столичные» обыграли соперника со счётом 6:3.

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Теперь на счету Матвея 7 (3+4) очков в семи матчах. 19-летний нападающий вышел на первое место в списках бомбардиров и снайперов НХЛ среди новичков. Россиянин делит первую строчку бомбардиров с Логаном Стэнковеном из «Далласа» (0+7) и первое место снайперов с Сиамусом Кейси из «Нью-Джерси» (3 гола в 8 матчах).

Матвей стал всего пятым игроком в истории «лётчиков» среди хоккеистов, которым ещё не исполнилось 20 лет, кому удалось стартовать в НХЛ с 7+ очков в первых семи матчах.