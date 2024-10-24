Главный тренер «Вашингтона» оценил результативность Овечкина в текущем сезоне НХЛ

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери заявил, что нападающий Александр Овечкин часто угрожает воротам соперников из хороших позиций и наносит опасные броски, но пока забил не так много голов. На счету россиянина две заброшенные шайбы и три результативные передачи в шести матчах.

«Он угрожает воротам из хороших позиций и при игре в большинстве наносит свои броски, но пока они просто не достигают цели. Думаю, что со временем это принесёт результат», — цитирует Карбери пресс-служба клуба.

Овечкин забил гол в ворота «Нью-Джерси» после рикошета, а «Филадельфии» россиянин забросил в пустые ворота в конце матча. До рекорда Уэйна Гретцки по голам Овечкину осталось забросить 39 шайб.