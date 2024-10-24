«Вашингтон» одержал пятую победу подряд в регулярном сезоне НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» продлил победную серию в регулярном чемпионате НХЛ до пяти матчей.

В ночь с 23 на 24 октября мск «столичные» одержали домашнюю победу над «Филадельфией Флайерз» со счётом 6:3. Ранее «Вашингтон» выиграл у «Филадельфии» на выезде (4:1), у «Нью-Джерси Дэвилз» на выезде в овертайме (6:5 OT), у «Даллас Старз» на своей площадке (3:2) и у «Вегас Голден Найтс» также на своём льду (4:2). До начала победной серии «Кэпиталз» проиграли свой первый официальный матч сезона, уступив дома «Нью-Джерси» со счётом 3:5.

Набрав 10 очков в шести матчах, «Вашингтон» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.

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