«Вашингтон» одержал пятую победу подряд в регулярном сезоне НХЛ
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«Вашингтон Кэпиталз» продлил победную серию в регулярном чемпионате НХЛ до пяти матчей.
НХЛ — регулярный чемпионат
24 октября 2024, четверг. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
6 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Рэддиш (Макилрат, Сандин) – 04:50 2:0 Дауд (Сандин) – 22:49 3:0 Макмайкл (Дюбуа, Макилрат) – 24:04 4:0 Макмайкл (ван Римсдайк, Дюбуа) – 27:16 4:1 Конечны (Мичков, Драйсдейл) – 32:04 (pp) 4:2 Типпетт (Замула, Фёрстер) – 36:16 4:3 Мичков (Типпетт, Драйсдейл) – 46:36 (pp) 5:3 Дюбуа – 57:48 6:3 Овечкин (Строум) – 58:50
В ночь с 23 на 24 октября мск «столичные» одержали домашнюю победу над «Филадельфией Флайерз» со счётом 6:3. Ранее «Вашингтон» выиграл у «Филадельфии» на выезде (4:1), у «Нью-Джерси Дэвилз» на выезде в овертайме (6:5 OT), у «Даллас Старз» на своей площадке (3:2) и у «Вегас Голден Найтс» также на своём льду (4:2). До начала победной серии «Кэпиталз» проиграли свой первый официальный матч сезона, уступив дома «Нью-Джерси» со счётом 3:5.
Набрав 10 очков в шести матчах, «Вашингтон» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.
Видео: Овечкин показал подарок от игроков и сотрудников «Вашингтона»
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