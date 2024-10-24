«Чертовски талантливый нападающий». Защитник «Филадельфии» — об игре Матвея Мичкова

Защитник «Филадельфии» Джейми Драйсдейл высоко оценил мастерство нападающего Матвея Мичкова. Россиянин набрал 7 (3+4) очков в семи матчах в своём дебютном сезоне в НХЛ. На данный момент Матвей возглавляет гонки бомбардиров и снайперов среди новичков лиги. В матче с «Вашингтоном» (3:6) форвард отметился заброшенной шайбой и результативной передачей.

«Он довольно энергичный игрок, когда владеет шайбой, и он генерирует опасные моменты на площадке. Он, вероятно, мог бы забить три гола сегодня вечером. Чертовски талантливый нападающий», — цитирует Драйсдейла пресс-служба клуба.

Матвей стал всего пятым игроком в истории «лётчиков» среди хоккеистов, которым ещё не исполнилось 20 лет, кому удалось стартовать в НХЛ с 7+ очков в первых семи матчах.