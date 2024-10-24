Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нефтехимик — Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Чертовски талантливый нападающий». Защитник «Филадельфии» — об игре Матвея Мичкова

«Чертовски талантливый нападающий». Защитник «Филадельфии» — об игре Матвея Мичкова
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Филадельфии» Джейми Драйсдейл высоко оценил мастерство нападающего Матвея Мичкова. Россиянин набрал 7 (3+4) очков в семи матчах в своём дебютном сезоне в НХЛ. На данный момент Матвей возглавляет гонки бомбардиров и снайперов среди новичков лиги. В матче с «Вашингтоном» (3:6) форвард отметился заброшенной шайбой и результативной передачей.

«Он довольно энергичный игрок, когда владеет шайбой, и он генерирует опасные моменты на площадке. Он, вероятно, мог бы забить три гола сегодня вечером. Чертовски талантливый нападающий», — цитирует Драйсдейла пресс-служба клуба.

Матвей стал всего пятым игроком в истории «лётчиков» среди хоккеистов, которым ещё не исполнилось 20 лет, кому удалось стартовать в НХЛ с 7+ очков в первых семи матчах.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 октября 2024, четверг. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
6 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Рэддиш (Макилрат, Сандин) – 04:50     2:0 Дауд (Сандин) – 22:49     3:0 Макмайкл (Дюбуа, Макилрат) – 24:04     4:0 Макмайкл (ван Римсдайк, Дюбуа) – 27:16     4:1 Конечны (Мичков, Драйсдейл) – 32:04 (pp)     4:2 Типпетт (Замула, Фёрстер) – 36:16     4:3 Мичков (Типпетт, Драйсдейл) – 46:36 (pp)     5:3 Дюбуа – 57:48     6:3 Овечкин (Строум) – 58:50    
Материалы по теме
Мичков делит первое место в гонках бомбардиров и снайперов НХЛ среди новичков
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android