«Чертовски талантливый нападающий». Защитник «Филадельфии» — об игре Матвея Мичкова
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Защитник «Филадельфии» Джейми Драйсдейл высоко оценил мастерство нападающего Матвея Мичкова. Россиянин набрал 7 (3+4) очков в семи матчах в своём дебютном сезоне в НХЛ. На данный момент Матвей возглавляет гонки бомбардиров и снайперов среди новичков лиги. В матче с «Вашингтоном» (3:6) форвард отметился заброшенной шайбой и результативной передачей.
«Он довольно энергичный игрок, когда владеет шайбой, и он генерирует опасные моменты на площадке. Он, вероятно, мог бы забить три гола сегодня вечером. Чертовски талантливый нападающий», — цитирует Драйсдейла пресс-служба клуба.
Матвей стал всего пятым игроком в истории «лётчиков» среди хоккеистов, которым ещё не исполнилось 20 лет, кому удалось стартовать в НХЛ с 7+ очков в первых семи матчах.
НХЛ — регулярный чемпионат
24 октября 2024, четверг. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
6 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Рэддиш (Макилрат, Сандин) – 04:50 2:0 Дауд (Сандин) – 22:49 3:0 Макмайкл (Дюбуа, Макилрат) – 24:04 4:0 Макмайкл (ван Римсдайк, Дюбуа) – 27:16 4:1 Конечны (Мичков, Драйсдейл) – 32:04 (pp) 4:2 Типпетт (Замула, Фёрстер) – 36:16 4:3 Мичков (Типпетт, Драйсдейл) – 46:36 (pp) 5:3 Дюбуа – 57:48 6:3 Овечкин (Строум) – 58:50
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