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«Он заслужил всё, что с ним происходит». Гру — о результативности Кадейкина за «Трактор»

«Он заслужил всё, что с ним происходит». Гру — о результативности Кадейкина за «Трактор»
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру оценил результативность нападающего Александра Кадейкина в текущем сезоне. Форвард набрал 15 очков за 19 игр — забросил 10 шайб и отдал пять результативных передач.

— Сделавший дубль Александр Кадейкин уже находится на пике?
— Я думаю, ещё не на пике. Мы только 20 матчей провели. Пик нам нужен позже в сезоне. Но Кадейкин заслужил всё, что с ним происходит. Он усердно работает на тренировках, много работает под воротами, делает уйму полезного. Он — большой профессионал. Много работает и поэтому получает вознаграждение, — цитирует Гру пресс-служба клуба.

Отметим, что Кадейкин в текущем сезоне оформил уже четвёртый дубль.

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Кадейкин набрал 15 очков за 19 игр. В прошлом сезоне в СКА он набрал 14 очков в 45 матчах
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