Овечкин вплотную приблизился к рекорду Гретцки по голам на выезде в равных составах

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в гостевом матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (6:5 ОТ) отметился заброшенной шайбой. Россиянин вплотную приблизился к результату Уэйна Гретцки по голам в равных составах в гостевых матчах.

На счету Овечкина теперь 276 голов в равных составах в выездных матчах. Гретцки является рекордсменом НХЛ по этому показателю с 277 голами. Третье место занимает Горди Хоу с 250 шайбами на выезде в равных составах.

Овечкин установил новый рекорд НХЛ по голам в гостевых матчах в октябре. Всего за карьеру в НХЛ Овечкин забросил 62 шайбы в гостевых матчах в октябре. На втором месте расположился финский форвард Теэму Селянне, на счету которого 61 гостевой гол в октябре. Тройку замкнул Уэйн Гретцки с 58 голами.