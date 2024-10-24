Дюбуа об удачном старте сезона «Вашингтона»: хотим быть на победной волне как можно дольше

Нападающий «Вашингтона» Пьер-Люк Дюбуа прокомментировал удачный старт клуба в новом сезоне НХЛ. «Кэпиталз» одержали пять побед в шести матчах и на данный момент занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.

«Это то начало сезона, которое вы бы хотели, верно? Мы, вероятно, не завершим сезон с 81 победой, но хотим быть на победной волне как можно дольше. Все матчи не могут пройти идеально. Ни одна из прошедших игр не была идеальной, но хорошие команды умеют найти способ выиграть матч, и мы хотим этого добиться.

Это долгий сезон. Будут взлёты и падения, поэтому вы не хотите задирать нос слишком высоко, но, когда всё идёт хорошо, вы также должны наслаждаться этим. Вы должны быть на победной волне как можно дольше», — цитирует Дюбуа пресс-служба клуба.