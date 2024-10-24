Борис Михайлов награждён медалью «За укрепление боевого содружества»

Почётный президент ПХК ЦСКА, легендарный капитан армейского клуба и сборной СССР Борис Петрович Михайлов приказом Министра обороны Российской Федерации был награждён медалью «За укрепление боевого содружества». Военное ведомство отметило большой личный вклад Бориса Петровича в укрепление боевого содружества и военного сотрудничества.

Фото: ХК ЦСКА

Напомним, 6 октября прославленный ветеран советского хоккея отмечал своё 80-летие. Михайлов — двукратный олимпийский чемпион (1972, 1976), серебряный призёр Олимпиады-1980; восьмикратный чемпион мира, 11-кратный чемпион СССР в составе хоккейного клуба ЦСКА. Был капитаном сборной СССР. В 2000 году был введён в Зал славы Международной федерации хоккея с шайбой.