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Назаров оценил разгромные победы ЦСКА и СКА в КХЛ с общим счётом 15:0

Назаров оценил разгромные победы ЦСКА и СКА в КХЛ с общим счётом 15:0
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Известный тренер Андрей Назаров оценил разгромные победы ЦСКА и СКА над «Амуром» и «Куньлунем» с общим счётом 15:0.

«Гранды начинают набирать обороты, вчерашние разгромные победы ЦСКА и СКА о многом говорят. Теперь становится понятно, кто и чем занимался летом. Физика и мастерство выходят на первый план. И, конечно, важна тренерская рука. Но жёсткий потолок зарплат в КХЛ всё равно в действии, любой по-прежнему может обыграть любого. Борьба за попадание в кубковую восьмёрку в обеих конференциях обеспечена. Работа превыше всего.

Посмотрите, к примеру, на невероятную работоспособность нашего национального лидера в Казани, за которой наблюдает не только наша страна, но и весь мир. Уже до 35 государств выступили с просьбой принять их в БРИКС в качестве полноправных участников, это огромная очередь. Изолировать Россию не получилось, все попытки равносильны старому анекдоту, над которым давно никто не смеётся. Весь наш 150-миллионный кулак сплотился вокруг нашего президента, победа будет за нами», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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