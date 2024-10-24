«Они ж не школьники, чтобы что-то исправлять». Плющев — о проблемах московского «Динамо»

Бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев оценил игру московского «Динамо» в текущем сезоне. На данный момент бело-голубые занимают седьмое место в таблице Западной конференции КХЛ.

— Что думаете о ситуации в «Динамо»? Кажется, дела москвичей в последнее время улучшаются.

— «Динамо» располагает прекрасными возможностями, условиями. У клуба достаточно хорошая история и культура. Поэтому говорить, что он что-то налаживает… А почему сразу не выступать так, как необходимо выступать? Кто-то с чем-то не справляется, и кто-то когда-то допустил ошибки — вот эти ошибки и вылезли. Как они будут исправляться, посмотрим.

В общем-то «Динамо» должно было быть в лидерах Запада. Поэтому здесь говорить о том, что что-то исправляется… они ж не школьники! Не двоечники, не троечники, чтобы что-то исправлять (смеётся). Надо было готовиться, надо было предъявить многие моменты. Значит, в подготовке команды, в её селекции, в формировании психологии были допущены ошибки, которые не позволили «Динамо» выступать на том уровне, на котором оно могло и должно было выступать, — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.