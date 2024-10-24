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Нападающий «Сент-Луиса» Роберт Томас выбыл на шесть недель из-за перелома лодыжки

Нападающий «Сент-Луиса» Роберт Томас выбыл на шесть недель из-за перелома лодыжки
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Нападающий «Сент-Луиса» Роберт Томас выбыл на шесть недель из-за перелома лодыжки, сообщает пресс-служба клуба. Форвард получил травму в матче с «Виннипегом» (2:3), заблокировав бросок соперника.

В текущем сезоне Томас провёл семь матчей, в которых набрал шесть очков — забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач.

Томас всю карьеру проводит в составе «Сент-Луиса». Нападающий стал выступать за клуб в 2018 году и с того времени провёл за «Блюз» 403 матча, в которых набрал 321 очко — забросил 87 шайб и отдал 234 результативные передачи. В следующем матче «Сент-Луис» встретится с «Торонто». Матч пройдёт в ночь на 25 октября и начнётся в 2:00 мск.

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