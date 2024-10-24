Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нефтехимик — Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Экс-тренер сборной России назвал единственную команду, разочаровавшую на старте сезона КХЛ

Экс-тренер сборной России назвал единственную команду, разочаровавшую на старте сезона КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев заявил, что был разочарован игрой «Авангарда» в текущем сезоне КХЛ. Омский клуб после 18 матчей занимает 10-е место в таблице Восточной конференции лиги.

— Кто вас удивил или разочаровал на старте регулярки КХЛ?
— Да никто не удивил и никто особенно не разочаровал… То, что сейчас в турнирной таблице, так уже в сентябре восьмёрки были определены. Какое место они займут в этой иерархии — это уже другой вопрос.

Кто должен был находиться в восьми лучших, те и есть. Ну, может быть, за исключением «Авангарда». Там проблемы идут совершенно другого уровня, совершенно другого характера. Пока там не начнут профессионально подходить к работе, будет сложно что-либо переменить, — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Материалы по теме
«Даже не думал, что вернусь в «Авангард». Но это бизнес». Интервью с Райаном Спунером
Эксклюзив
«Даже не думал, что вернусь в «Авангард». Но это бизнес». Интервью с Райаном Спунером
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android