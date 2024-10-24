Экс-тренер сборной России назвал единственную команду, разочаровавшую на старте сезона КХЛ

Бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев заявил, что был разочарован игрой «Авангарда» в текущем сезоне КХЛ. Омский клуб после 18 матчей занимает 10-е место в таблице Восточной конференции лиги.

— Кто вас удивил или разочаровал на старте регулярки КХЛ?

— Да никто не удивил и никто особенно не разочаровал… То, что сейчас в турнирной таблице, так уже в сентябре восьмёрки были определены. Какое место они займут в этой иерархии — это уже другой вопрос.

Кто должен был находиться в восьми лучших, те и есть. Ну, может быть, за исключением «Авангарда». Там проблемы идут совершенно другого уровня, совершенно другого характера. Пока там не начнут профессионально подходить к работе, будет сложно что-либо переменить, — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.