Галимов рассказал, что кричал ему на льду Радулов, когда он не забил гол в плей-офф КХЛ

Нападающий «Ак Барса» Артём Галимов высказался об игре с нападающим Александром Радуловым. Хоккеисты ранее вместе выступали за «Ак Барс».

– Насколько тяжело было играть с Радуловым? Он ведь достаточно эмоциональный.

– Мне с ним игралось легко, даже общий язык находили. А так, да, он и высказать что-то может. На льду кричал мне: «Урод ###». Я тогда не забил в первой игре плей-офф с «Автомобилистом». Но это эмоции, в целом всегда был рабочий диалог, никто никому особо-то не пихал, – цитирует Галимова «БИЗНЕС Online».

Радулов выступал за «Ак Барс» с 2022 по 2024 год и добрался с клубом до финала Кубка Гагарина в сезоне-2022/2023, где уступил ЦСКА в семи матчах.