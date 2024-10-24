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Один из лидеров обороны «Юты» выбыл на полгода из-за травмы плеча

Один из лидеров обороны «Юты» выбыл на полгода из-за травмы плеча
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Защитник «Юты» Шон Дурзи перенёс операцию на плече и выбыл из строя на срок до шести месяцев. Игрок обороны может больше не сыграть в текущем сезоне. Дурзи получил травму в матче с «Нью-Джерси» (0:3) 14 октября.

26-летний Дурзи сделал две результативные передачи в четырёх играх этого сезона. В прошлом сезоне он лидировал среди всех защитников «Аризоны Койотс» с 41 очком — забил девять голов и отдал 32 результативные передачи в 76 играх.

В июне 2023 года Дурзи перешёл в «Аризону» из «Лос-Анджелес Кингз» в обмен на выбор во втором раунде драфта НХЛ 2024 года. Всего в НХЛ защитник провёл 216 матчей и набрал 108 (21+87) очков.

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