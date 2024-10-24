«Салават Юлаев» — «Торпедо»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 24 октября, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и нижегородским «Торпедо». Встреча начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 24 октября 2024, четверг. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

Это будет первая встреча между командами из двух запланированных в текущем сезоне. В прошлом сезоне «Салават Юлаев» выиграл оба очных матча с одинаковым счётом 1:0.

В текущем сезоне после 18 матчей «Торпедо» занимает четвёртую строчку в таблице Западной конференции КХЛ. «Салават Юлаев» провёл 15 матчей и занимает восьмое место в таблице Восточной конференции лиги.