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Салават Юлаев — Торпедо: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

«Салават Юлаев» — «Торпедо»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск
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Сегодня, 24 октября, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и нижегородским «Торпедо». Встреча начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 октября 2024, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет первая встреча между командами из двух запланированных в текущем сезоне. В прошлом сезоне «Салават Юлаев» выиграл оба очных матча с одинаковым счётом 1:0.

В текущем сезоне после 18 матчей «Торпедо» занимает четвёртую строчку в таблице Западной конференции КХЛ. «Салават Юлаев» провёл 15 матчей и занимает восьмое место в таблице Восточной конференции лиги.

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