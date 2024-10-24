Плющев — о «Тракторе»: наконец-то болельщики ощутили команду, которая может что-то решать

Бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев высоко оценил результаты «Трактора» в текущем сезоне. Челябинский клуб на данный момент возглавляет таблицу Восточной конференции.

— Что думаете о «Тракторе»? Команда лидирует на Востоке, причём с солидным отрывом.

— Можно только поздравить уральских болельщиков, что наконец-то они ощутили команду, которая может что-то решать и что-то создавать на площадках КХЛ. Болельщики в Челябинске, наверное, соскучились по команде, которая не болтается у зоны плей-офф, а уверенно занимает верхние строчки таблицы на Востоке.

Клуб сделал выводы из прошедших сезонов, избавился от балласта, ввёл новых молодых игроков, что позволило сохранить и коллектив, и его настрой, и психологию игроков. И добавил, конечно, технико-тактической работы, что не все наши тренеры добавляют в свою подготовку.

— Нашим тренерам стоит поучиться у Бенуа Гру?

— Вы знаете, кому это необходимо, тем стоит вообще поучиться, а не у кого-то конкретно. У нас достаточно хорошая история хоккея, культура нашего хоккея. Высокие были показатели на мировом уровне, всё это создавалось на не пустом месте и не энтузиастами, а системой подготовки как тренеров, так и игроков, — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.