«Не думаю, что он занимается этой беготнёй». Плющев — о погоне Овечкина за Гретцки

Бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. Капитан «Вашингтона» отстаёт на 39 шайб от рекорда канадца.

«Я очень сильно уважаю Александра Овечкина как игрока и не только. Считаю, что игроков надо оценивать не по тому, сколько он пробыл на площадке, а по конкретным результатам. Александр внёс достаточно большой вклад в мировой хоккей.

Предвидел вопрос, сможет он догнать Гретцки или не сможет. Я не думаю, что он занимается этой беготнёй. Думаю, человек играет на результат своей команды. А то, что будет с его конкретным делом, это уже второстепенное», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.