Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нефтехимик — Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Полтапов о разгроме «Амура»: пробили наконец эту стенку, надеюсь, что дальше пойдёт легче

Полтапов о разгроме «Амура»: пробили наконец эту стенку, надеюсь, что дальше пойдёт легче
Комментарии

Нападающий ЦСКА Прохор Полтапов подвёл итоги победного матча с «Амуром» (7:0). Московские армейцы прервали четырёхматчевую серию поражений.

«Всегда есть моменты, над которыми надо поработать, игра не была идеальной. Но хорошо, что всё получалось, залетело то, что не залетало в прошлых матчах. Пробили наконец эту стенку, и надеюсь, что дальше пойдёт легче.

Больше важна была не уверенность в атаке, а игра с первой до последней минуты. Чтобы не расслабляться, как это случалось в других матчах», — цитирует Полтапова пресс-служба армейского клуба.

В матче с «Амуром» Полтапов отметился заброшенной шайбой.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2024, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
7 : 0
Амур
Хабаровск
1:0 Полтапов (Соркин) – 00:14 (5x5)     2:0 Афанасьев (Исхаков, Классон) – 07:41 (5x5)     3:0 Мамин (Фатеев, Нестеров) – 09:22 (5x5)     4:0 Исхаков (Седов, Афанасьев) – 17:55 (5x4)     5:0 Афанасьев (Исхаков, Седов) – 38:01 (5x4)     6:0 Абрамов (Соркин) – 50:04 (5x5)     7:0 Мамин (Фатеев) – 55:10 (5x5)    
Материалы по теме
ЦСКА в межсезонье просчитался? В клубе не хватает элитных центральных нападающих
ЦСКА в межсезонье просчитался? В клубе не хватает элитных центральных нападающих
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android