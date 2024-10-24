Полтапов о разгроме «Амура»: пробили наконец эту стенку, надеюсь, что дальше пойдёт легче
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Нападающий ЦСКА Прохор Полтапов подвёл итоги победного матча с «Амуром» (7:0). Московские армейцы прервали четырёхматчевую серию поражений.
«Всегда есть моменты, над которыми надо поработать, игра не была идеальной. Но хорошо, что всё получалось, залетело то, что не залетало в прошлых матчах. Пробили наконец эту стенку, и надеюсь, что дальше пойдёт легче.
Больше важна была не уверенность в атаке, а игра с первой до последней минуты. Чтобы не расслабляться, как это случалось в других матчах», — цитирует Полтапова пресс-служба армейского клуба.
В матче с «Амуром» Полтапов отметился заброшенной шайбой.
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2024, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
7 : 0
Амур
Хабаровск
1:0 Полтапов (Соркин) – 00:14 (5x5) 2:0 Афанасьев (Исхаков, Классон) – 07:41 (5x5) 3:0 Мамин (Фатеев, Нестеров) – 09:22 (5x5) 4:0 Исхаков (Седов, Афанасьев) – 17:55 (5x4) 5:0 Афанасьев (Исхаков, Седов) – 38:01 (5x4) 6:0 Абрамов (Соркин) – 50:04 (5x5) 7:0 Мамин (Фатеев) – 55:10 (5x5)
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