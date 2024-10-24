Полтапов о разгроме «Амура»: пробили наконец эту стенку, надеюсь, что дальше пойдёт легче

Нападающий ЦСКА Прохор Полтапов подвёл итоги победного матча с «Амуром» (7:0). Московские армейцы прервали четырёхматчевую серию поражений.

«Всегда есть моменты, над которыми надо поработать, игра не была идеальной. Но хорошо, что всё получалось, залетело то, что не залетало в прошлых матчах. Пробили наконец эту стенку, и надеюсь, что дальше пойдёт легче.

Больше важна была не уверенность в атаке, а игра с первой до последней минуты. Чтобы не расслабляться, как это случалось в других матчах», — цитирует Полтапова пресс-служба армейского клуба.

В матче с «Амуром» Полтапов отметился заброшенной шайбой.