18-летний защитник «Чикаго» Левшунов восстановился после травмы и отправился в АХЛ

18-летний защитник «Чикаго» Артём Левшунов восстановился после травмы и отправился в АХЛ для получения игровой практики. Хоккеист, выбранный «Чикаго» на драфте-2024 под общим вторым номером, получил повреждение правой ноги после того, как блокировал бросок на тренировке перед сезоном. Левшунов ещё не дебютировал в НХЛ.

Ранее Артём Левшунов выступал в NCAA за команду университета штата Мичиган. За 38 матчей хоккеист записал на свой счёт девять заброшенных шайб и 26 результативных передач, закончив сезон-2023/2024 с показателем полезности «+27». Он стал вторым по результативности среди защитников-новичков и лидером по показателю «плюс-минус» в лиге.