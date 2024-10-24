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Кузнецов: таких, как Овечкин, уже не будет. У него есть что-то своё от бога

Кузнецов: таких, как Овечкин, уже не будет. У него есть что-то своё от бога
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Форвард СКА Евгений Кузнецов заявил, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин является уникальным хоккеистом, подобных которому уже не будет. Хоккеисты долгое время выступали за «Кэпиталз» и становились обладателями Кубка Стэнли в 2018 году.

«Он такой один и больше таких не будет. На его место невозможно прийти. Есть ребята, кто в порядке: Кучер, Панара. Мне кажется, наши русские игроки славятся тем, что они не одинаковые. У каждого своя изюминка. Но таких, как Саша, уже не будет, я думаю. У него есть что-то своё от бога. Через трудолюбие вылез. Просто наслаждение получаешь, смотря на его игру», — цитирует Кузнецова Legalbet.

Овечкин провёл шесть матчей в нынешнем сезоне, в которых записал в свой актив два гола и сделал три результативные передачи. Всего за карьеру в НХЛ он принял участие в 1432 матчах, забив 855 голов и сделав 700 результативных передач при коэффициенте полезности «+45».

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