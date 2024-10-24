Бахмутов: «Спартак» и СКА играют по бразильской системе

Бывший форвард СКА Игорь Бахмутов высказался о предстоящей игре регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и СКА. Матч состоится завтра, 25 октября, на арене «Мегаспорт» и начнётся в 19:30 мск.

«СКА и «Спартак» — равные команды. Они играют по бразильской системе. Все мысли об атаке, акцент сделан на игроках, кто умеет играть у чужих ворот. Там даже защитники как полузащитники в футболе. Все в атаку! Мы увидим голевое пиршество», — цитирует Бахмутова Legalbet.

В текущем сезоне СКА провёл 19 матчей и на данный момент занимает второе место в таблице Западной конференции КХЛ. «Спартак» сыграл 18 матчей и отстаёт от петербургского клуба на два очка, занимая третью строчку в таблице Запада.