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Кирилл Капризов высказался о старте «Миннесоты» в новом сезоне НХЛ

Кирилл Капризов высказался о старте «Миннесоты» в новом сезоне НХЛ
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов прокомментировал старт сезона НХЛ для «дикарей».

«Мы хорошо играем в обороне. Может, не так много забиваем, но сзади надёжны, и Гас (Густавссон) с Флауэром (Флёри) в порядке. Кроме того, постоянно забиваем первые голы в матче, что облегчает задачу. Вот и выигрываем. А по своей игре — всегда хочется лучшего. Из 10 очков у меня всего два гола? Это у меня классика в начале сезона — голы тяжеловато идут. Но рад, что выигрываем и какие-то голы! Нужно играть так же, а голы, думаю, придут. Надо больше обострений на ворота — и шайбы будут», — цитируют Капризова «Известия».

Напомним, «Миннесота Уайлд» провела шесть матчей, в которых набрала 10 очков. «Дикари» занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции.

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