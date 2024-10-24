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Трёхкратный чемпион ВХЛ ХК «Югра» уволил главного тренера

Трёхкратный чемпион ВХЛ ХК «Югра» уволил главного тренера
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Главный тренер «Югры» Сергей Решетников отстранён от управления командой. Об этом сообщает пресс-служба ханты-мансийского клуба.

«Пост исполняющего обязанности главного тренера «Югры» занял Александр Перов, ранее работавший под руководством Сергея Решетникова. Александр Александрович несколько лет провёл в тренерском штабе Сергея Борисовича, добившись серебряных медалей с АКМ и бронзы — с новокузнецким «Металлургом», — сказано в сообщении «Югры».

В нынешнем сезоне ВХЛ «Югра» провела 19 матчей, в которых набрала 19 очков. Ханты-мансийский клуб располагается на 21-м месте в общей турнирной таблице ВХЛ. Напомним, «Югра» — трёхкратный чемпион ВХЛ (2009, 2010, 2021).

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