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Хоккеисты системы СКА примут участие в первом международном клубном турнире «3х3» в Турции

Хоккеисты системы СКА примут участие в первом международном клубном турнире «3х3» в Турции
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СКА примет участие в первом международном клубном турнире по хоккею «3х3» в Стамбуле. Об этом сообщает главный тренер армейского клуба Роман Ротенберг в своём телеграм-канале.

26 октября в Стамбуле под эгидой Федерации хоккея России и Турции пройдёт первый в истории международный клубный турнир по хоккею «3х3». Россию в нём будут представлять хоккеисты «СКА-1946», а соперниками армейцев станут три стамбульские команды из чемпионата Турции: «Зейтинбурну», «Бузадам» и «Истанбул».

Соревнования пройдут по круговой системе и начнутся в 19.00 мск. 25 октября в рамках турнира состоится тренерский семинар, в котором примут участие 27 местных специалистов, и мастер-класс российских тренеров с турецкими хоккеистами до 14 лет, в котором также будут задействованы тренеры Федерации хоккея Турции, работающие в системе сборных команд этой страны — для обучения проведению тренировочного процесса.

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