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«Не хотелось бы комментировать». Кузнецов — на вопрос о том, чему его научил Ротенберг

«Не хотелось бы комментировать». Кузнецов — на вопрос о том, чему его научил Ротенберг
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Форвард СКА Евгений Кузнецов высказался о работе с главным тренером армейского клуба Романом Ротенбергом.

— Вы долгое время играли в НХЛ. Чему основному вас Роман Борисович научил?
— Он вам приплатил, чтобы вы такие вопросы задавали? (смеётся) Пока не хотелось бы комментировать. Всё равно притираемся, и я смотрю что да как, его правила, как он ведёт игру. Мне нравится, в каком направлении мы двигаемся. У нас есть сумасшедший контакт, в хорошем смысле этого слова, — приводит слова Кузнецова Legalbet.

В текущем сезоне Кузнецов провёл 15 матчей, в которых набрал 15 очков — забросил четыре шайбы и отдал 11 результативных передач.

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