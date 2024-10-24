«Не хотелось бы комментировать». Кузнецов — на вопрос о том, чему его научил Ротенберг

Форвард СКА Евгений Кузнецов высказался о работе с главным тренером армейского клуба Романом Ротенбергом.

— Вы долгое время играли в НХЛ. Чему основному вас Роман Борисович научил?

— Он вам приплатил, чтобы вы такие вопросы задавали? (смеётся) Пока не хотелось бы комментировать. Всё равно притираемся, и я смотрю что да как, его правила, как он ведёт игру. Мне нравится, в каком направлении мы двигаемся. У нас есть сумасшедший контакт, в хорошем смысле этого слова, — приводит слова Кузнецова Legalbet.

В текущем сезоне Кузнецов провёл 15 матчей, в которых набрал 15 очков — забросил четыре шайбы и отдал 11 результативных передач.