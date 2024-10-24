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Стал известен состав молодёжной сборной России для подготовки к турниру «Кубок Будущего»

Штаб сборных команд определил состав молодёжной сборной России U20 для подготовки к турниру «Кубок Будущего», который пройдёт с 7 по 10 ноября в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Бесплатный билет на мероприятие можно получить по ссылке.

В учебно-тренировочном сборе в УТЦ «Новогорск» с 27 октября по 6 ноября примут участие 28 хоккеистов.

Вратари: Ярослав Коростелёв (СКА), Кирилл Зарубин («Академия Михайлова»), Евгений Волохин (ХК «Сочи»).

Защитники: Игорь Вербицкий, Марио Паталаха (все – «Динамо М»), Виталий Пестерев («Северсталь»), Ярослав Мухранов («Металлург»), Иван Ремезовский (СКА), Артём Щучинов, Владислав Юсупов (все – «Трактор»), Никита Баклашёв (ХК «Сочи»), Игорь Бардин («Ак Барс»), Максим Белоусов («Локомотив»).

Нападающие: Иван Рябов, Георгий Овчинников (все – «Спартак»), Иван Казаковцев, Сергей Артемьев (все – «Динамо СПб»), Олег Майстренко (ЦСКА), Даниил Казулаев, Эмиль Пьянов (все – «Северсталь»), Матвей Максимов («Динамо М»), Кирилл Свищёв («Торпедо»), Яромир Ермаков («Академия Михайлова»), Игнат Лутфуллин, Матвей Короткий, Никита Недопекин, Никита Сураев (все – СКА), Радэль Замалтдинов («Ак Барс»).

Тренерский штаб:

⁠Главный тренер – Николай Воеводин, тренеры – Вячеслав Солодухин, Максим Семёнов, тренер вратарей – Алексей Давыдов, тренер по ОФП – Александр Кофанов.

Расписание матчей сборной России U20 на Кубке Будущего:

7 ноября, четверг

19:30 Россия U20 — Россия U18;

8 ноября, пятница

19:30 Россия U20 — Казахстан U20;

9 ноября, суббота

16:00 турнир 3х3

Россия U20 — Казахстан U20;

Игра за третье место

Финал

10 ноября, воскресенье

17:00 Россия U20 — Беларусь U20.