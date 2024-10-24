Стал известен состав молодёжной сборной России для подготовки к турниру «Кубок Будущего»

Штаб сборных команд определил состав молодёжной сборной России U20 для подготовки к турниру «Кубок Будущего», который пройдёт с 7 по 10 ноября в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.
Бесплатный билет на мероприятие можно получить по ссылке.
В учебно-тренировочном сборе в УТЦ «Новогорск» с 27 октября по 6 ноября примут участие 28 хоккеистов.
Вратари: Ярослав Коростелёв (СКА), Кирилл Зарубин («Академия Михайлова»), Евгений Волохин (ХК «Сочи»).
Защитники: Игорь Вербицкий, Марио Паталаха (все – «Динамо М»), Виталий Пестерев («Северсталь»), Ярослав Мухранов («Металлург»), Иван Ремезовский (СКА), Артём Щучинов, Владислав Юсупов (все – «Трактор»), Никита Баклашёв (ХК «Сочи»), Игорь Бардин («Ак Барс»), Максим Белоусов («Локомотив»).
Нападающие: Иван Рябов, Георгий Овчинников (все – «Спартак»), Иван Казаковцев, Сергей Артемьев (все – «Динамо СПб»), Олег Майстренко (ЦСКА), Даниил Казулаев, Эмиль Пьянов (все – «Северсталь»), Матвей Максимов («Динамо М»), Кирилл Свищёв («Торпедо»), Яромир Ермаков («Академия Михайлова»), Игнат Лутфуллин, Матвей Короткий, Никита Недопекин, Никита Сураев (все – СКА), Радэль Замалтдинов («Ак Барс»).
Тренерский штаб:
Главный тренер – Николай Воеводин, тренеры – Вячеслав Солодухин, Максим Семёнов, тренер вратарей – Алексей Давыдов, тренер по ОФП – Александр Кофанов.
Расписание матчей сборной России U20 на Кубке Будущего:
7 ноября, четверг
19:30 Россия U20 — Россия U18;
8 ноября, пятница
19:30 Россия U20 — Казахстан U20;
9 ноября, суббота
16:00 турнир 3х3
Россия U20 — Казахстан U20;
Игра за третье место
Финал
10 ноября, воскресенье
17:00 Россия U20 — Беларусь U20.