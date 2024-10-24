«Это подло». Михаил Анисин — о том, что Ротенберга не поздравили с 200-м матчем в КХЛ

Обладатель Кубка Гагарина, тренер по развитию команды «СКА-Юниор» Михаил Анисин прокомментировал тот факт, что главного тренера СКА Романа Ротенберга не поздравили с 200-м матчем в КХЛ.

— Если пресс-конференции слушают, читают, значит, человек интересен и он яркая личность. А если о тебе никто ничего не говорит, то ты серая мышь.

— Ротенберг — самый яркий тренер КХЛ?

— На данный момент, да. А то, что Романа Борисовича не поздравили с 200-м матчем в КХЛ, это подло и некрасиво. У нас одна хоккейная семья, мы все делаем одно дело и надо уважать результат других. Всегда надо отмечать такие даты, приятные для человека. 200 матчей – это много работы и труда, — приводит слова Анисина «РБ Спорт».

СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 27 очков после 19 встреч.