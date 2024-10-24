Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нефтехимик — Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Это подло». Михаил Анисин — о том, что Ротенберга не поздравили с 200-м матчем в КХЛ

«Это подло». Михаил Анисин — о том, что Ротенберга не поздравили с 200-м матчем в КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Обладатель Кубка Гагарина, тренер по развитию команды «СКА-Юниор» Михаил Анисин прокомментировал тот факт, что главного тренера СКА Романа Ротенберга не поздравили с 200-м матчем в КХЛ.

— Если пресс-конференции слушают, читают, значит, человек интересен и он яркая личность. А если о тебе никто ничего не говорит, то ты серая мышь.

— Ротенберг — самый яркий тренер КХЛ?
— На данный момент, да. А то, что Романа Борисовича не поздравили с 200-м матчем в КХЛ, это подло и некрасиво. У нас одна хоккейная семья, мы все делаем одно дело и надо уважать результат других. Всегда надо отмечать такие даты, приятные для человека. 200 матчей – это много работы и труда, — приводит слова Анисина «РБ Спорт».

СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 27 очков после 19 встреч.

Материалы по теме
«Не хотелось бы комментировать». Кузнецов — на вопрос о том, чему его научил Ротенберг
Бывший форвард КХЛ Михаил Анисин вошёл в тренерский штаб клуба МХЛ «Академии СКА-Юниор»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android