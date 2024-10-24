Галимов: в раздевалке «Ак Барса» всё сильно поменялось, сейчас там кайфово находиться

Нападающий «Ак Барса» Артём Галимов рассказал об изменениях в раздевалке казанского клуба в лучшую сторону.

– Все игроки «Ак Барса» признаются, что внутри раздевалки сильно поменялась атмосфера. Вы тоже заметили это?

– Всё очень сильно поменялось, вы даже не представляете насколько. Сейчас кайфово находиться в раздевалке. Каждый может что-то сказать, никто никого не подкалывает по-злому. Никакого негатива вообще нет. И причём все со всеми общаются, без всякого неудобства какого-то, и пошутить можно, и совета спросить. Всё вообще офигенно, – цитирует Галимова «БИЗНЕС Online».

Казанский клуб находится на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 18 очков после 15 матчей.