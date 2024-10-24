Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нефтехимик — Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Галимов: в раздевалке «Ак Барса» всё сильно поменялось, сейчас там кайфово находиться

Галимов: в раздевалке «Ак Барса» всё сильно поменялось, сейчас там кайфово находиться
Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Артём Галимов рассказал об изменениях в раздевалке казанского клуба в лучшую сторону.

– Все игроки «Ак Барса» признаются, что внутри раздевалки сильно поменялась атмосфера. Вы тоже заметили это?
– Всё очень сильно поменялось, вы даже не представляете насколько. Сейчас кайфово находиться в раздевалке. Каждый может что-то сказать, никто никого не подкалывает по-злому. Никакого негатива вообще нет. И причём все со всеми общаются, без всякого неудобства какого-то, и пошутить можно, и совета спросить. Всё вообще офигенно, – цитирует Галимова «БИЗНЕС Online».

Казанский клуб находится на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 18 очков после 15 матчей.

Материалы по теме
Галимов рассказал, что кричал ему на льду Радулов, когда он не забил гол в плей-офф КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android