Крикунов: «Авангард» ещё не провалился, у них всё нормально, всё есть

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал последние матчи «Авангарда» в нынешнем сезоне КХЛ.

«Авангард» ещё не провалился. Он бы провалился, если бы у него состава не было или были бы какие-то финансовые проблемы. А так у них всё нормально, всё есть. Разобраться нужно по тактике немного, они две шайбы одинаковые пропустили в последней игре, которую я смотрел, на контратаках. При Хартли два защитника отступали, и у команды практически не было провалов. У них два защитника откатывались назад, было сложно убежать в контратаку. Но всё же «Авангард» – неплохая команда, тройка ударная в звене Буше», — цитирует Крикунова Vprognoze.