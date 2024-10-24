«Филадельфия» собирается строить на нём команду». Канарейкин — о Мичкове

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин прокомментировал первые матчи российского нападающего «Филадельфии Флайерз» Матвея Мичкова в НХЛ.

«Резвый старт Мичкова обусловлен, прежде всего, его талантом. Он этого хотел, ему удалось осуществить мечту и уехать в НХЛ. Попал в команду, где его хотели видеть. И не просто хотели, а связывали с ним вектор развития. Именно на Мичкове «Филадельфия» собирается строить новую команду. Плюс адаптация проходит легко благодаря тому, что и тренерский штаб, и команда приняли его положительно.

Также Матвей оказался психологически устойчивым парнем, он выдерживает это давление. Если посмотрим на его карьеру, к 19 годам он пережил уже немало трудностей. Был одним из лидеров сборной, отправлялся в аренду в «Сочи», смерть отца — ему удалось выдержать все эти ситуации, справиться с нагрузками», — приводит слова Канарейкина «ВсёПроСпорт».

Матвей стал всего пятым игроком в истории «лётчиков» среди хоккеистов, которым ещё не исполнилось 20 лет, кому удалось стартовать в НХЛ с 7+ очков в первых семи матчах.