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Нефтехимик — Сочи. Прямая трансляция
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19:15 Мск
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«Сочи» разместил фото болельщиков на скамейке, игра с «Нефтехимиком» пройдёт без зрителей

«Сочи» разместил фото болельщиков на скамейке, игра с «Нефтехимиком» пройдёт без зрителей
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ХК «Сочи» перед сегодняшней игрой с «Нефтехимиком» в Нижнекамске разместил фото болельщиков с трибун домашнего стадиона «Большого» за скамейкой запасных.

Напомним, встреча «Нефтехимик» — «Сочи» состоится сегодня, 24 октября, и начнётся в 19:30 мск. Отметим, что матч пройдёт без зрителей из-за проходящего в Казани саммита глав стран БРИКС и соображений безопасности. Саммит проходит с 22 по 24 октября.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 октября 2024, четверг. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
ХК Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

ХК «Сочи» в нынешнем сезоне провёл 18 матчей. С 16 очками в активе южане располагаются на предпоследнем, 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции.

«Нефтехимик» с 19 очками после 19 встреч занимает шестое место в таблице Востока.

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