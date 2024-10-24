Щитов: мне неинтересно смотреть ЦСКА, команда действует неубедительно

Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов прокомментировал игру ЦСКА в нынешнем сезоне КХЛ.

«Мне неинтересно смотреть ЦСКА. Там нет изюминки и лёгкости в игре. Из ярких игроков я там могу выделить только Абрамова. Других интересных ребят и командных действий нет. Вратарь Просветов тоже неуверенно играет. Наверное, в селекции были допущены ошибки. Команда неубедительно действует. Сейчас уже нужен результат, но, может быть, армейцам нужно время. Опытных защитников обыгрывают один в один. Не должен так играть топ-клуб. Тренерский штаб там достаточно опытный, он выигрывал трофеи. Может быть, нужно было оставить Сергея Фёдорова? Смотреть игру ЦСКА неинтересно. Команда старается, это бесспорно. Но интересных командных действий не видно», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».